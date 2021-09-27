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  4. Karayolunda su samuru şaşkınlığı! Aracın çarpmasıyla telef oldu

Karayolunda su samuru şaşkınlığı! Aracın çarpmasıyla telef oldu

27.09.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesli tükenmekte olan su samuru, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü. Aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden su samurunun nehirden yola çıktığı düşünüldü.

Karayolunda su samuru şaşkınlığı! Aracın çarpmasıyla telef oldu

Karasu Nehrinden karayoluna çıkan su samuru, Sansa Boğazı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Yolun kenarında su samuru leşini gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları suyu temiz olan göl, nehir, dere ve göletlerde yaşar. Bazen deniz kenarında da bulunurlar. Su samurlarının birçok deniz hayvanının tersine, derilerinin altında izole edilmiş bir yağ tabakası yoktur. Soğuktan onları koruyan tek şey kalın kürkleridir. Başlıca besinleri balık olmasına rağmen, böcek, kurbağa, yengeç ve bazen de küçük memelilerle beslenir.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Erzurum
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