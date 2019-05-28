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Karayolunda tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 16:51 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da trafikte çekilen bir görüntü izleyenleri adeta şok etti.Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir aracın arka tamponuna dizlerini koyarak bagaja tutunup giden kişinin görüntüsü diğer bir sürücü tarafından görüntülendi.

Karayolunda tehlikeli yolculuk

Afyonkarahisar’da trafikte çekilen bir görüntü izleyenleri adeta şok etti.
Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir aracın arka tamponuna dizlerini koyarak bagaja tutunup giden kişinin görüntüsü diğer bir sürücü tarafından görüntülendi. Trafikte gördükleri manzara karşısında adeta şok olan sürücüler, çektikleri fotoğrafı sosyal medya da paylaşarak hem şaşkınlıklarını hem de tepkilerini dile getirdi.
Fotoğrafa sosyal medyada dakikalar içerisinde yüzlerce yorum ve paylaşım geldi.

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