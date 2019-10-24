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Karayolundaki motosikletli "örümcek adam" görenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Antalya’da örümcek adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri şaşırttı.

Antalya’da örümcek adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri şaşırttı. "Örümcek adamı" diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Antalya’nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün örümcek adam kostümü görenlerin hem ilgisini çekti hem de gülümsetti. Diğer sürücüler motosiklet üzerindeki “örümcek adamı” cep telefonuyla kaydetti. Sürücünün Örümcek Adam filmindeki karakteri canlandırarak eliyle ağ atması ve motoru ayakta kullanması görüntülere yansıdı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü Antalya istikametine doğru gitti.

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