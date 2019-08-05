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Karboğazı’nda festival coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesince düzenlenen Karboğazı Doğa ve Spor Festivali’nde birbirinden zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle vatandaşlar dolu dolu 3 gün geçirdi.27-28 Mayıs 1920’de, 44 Kuvayi Milliyecinin 700 kişilik Fransız taburunu esir alarak yazdıkları destanın anısına Karboğazı’nda gerçekleştirilen festival, coşkuyla kutlandı.

Karboğazı’nda festival coşkusu

Tarsus Belediyesince düzenlenen Karboğazı Doğa ve Spor Festivali’nde birbirinden zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle vatandaşlar dolu dolu 3 gün geçirdi.
27-28 Mayıs 1920’de, 44 Kuvayi Milliyecinin 700 kişilik Fransız taburunu esir alarak yazdıkları destanın anısına Karboğazı’nda gerçekleştirilen festival, coşkuyla kutlandı. Tarsus Belediyesi tarafından Gülek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karboğazı mevkiinde geçekleştirilen ve 3 gün süren Karaboğazı Doğa ve Spor Festivali’ne halkın katılımı yoğun oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları, dağcılar ve sporcular, festival kapsamında düzenlenen aktivitelere katılım sağladı. Festivalde yüzlerce çadır kuran kampçılar, şair Sezai Sarıoğlu’nun şiirlerini, kamp ateşi etrafında beğeni ile dinlediler. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, ünlü Türk Rock Grubu Bulutsuz Özlemi’nin seslendirdiği şarkılarıyla doyasıya eğlenip, unutulmaz bir akşam yaşadılar.
Festivalde ayrıca doğa yürüyüşü, tırmanış, okçuluk, sinema gösterimi, kent orkestrası konseri, Utku Erişik Belgesel Gösterimi, çocuklara yönelik tiyatro, kamp ateşi etrafında söyleşiler, fotoğraf yarışması ve çeşitli spor aktiviteleri yer aldı. 3 gün süren festivalde Tarsus Belediyesince katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ülkenin her karış toprağının vatan aşkıyla yoğrulduğunu belirterek, “Aslında bizim için Karboğazı Baskını bir anmadır. Biz bu anmayı festivalle birleştirdiğimizde tüm gençlerimizin hafızalarında hiçbir zaman Karboğazı’nı unutmamalarını istiyoruz. Unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti bize altın tepside sunulmadı. Bu ülke kurulurken kan vardı, gözyaşı vardı, acı vardı. Dünyanın bütün ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Kuvayı Milliyecilerin önünde diz çöktüler. Dünyanın bütün masum ülkeleri Türkiye’nin bu başarısını ayakta alkışladı ve kendilerine örnek olarak gösterdi" dedi.
Öte yandan, festival alanında stantlar kurulurken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de genç ve çocukları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Karboğazı’nda festival coşkusu

Karboğazı’nda festival coşkusu

Karboğazı’nda festival coşkusu

Karboğazı’nda festival coşkusu

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