HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

Karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

22.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karbon monoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın kurtarılamadı

Aksaray’da önceki gün sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı adamın hastanede tedavi altında bulunan eşi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde bulunan müstakil bir evde meydana geldi.

Aksaray’da önceki gün sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı adamın hastanede tedavi altında bulunan eşi de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba günü akşam saatlerinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Özdemir (68) ve eşi Hatice Özdemir (65) ısınmak için odadaki sobayı yaktı. İlerleyen saatlerde şiddetli rüzgarın etkisiyle sobadan sızan karbon monoksit gazından yaşlı çift zehirlendi. Kendilerinden haber alamayan komşuları evin camından bakıp çifti yerde yatar vaziyette görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri camı kırarak içeri girip sağlık görevlilerine kapıyı açarken, sağlık ekipleri zehirlenen yaşlı çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalelerinde Fahri Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlenirken, zehirlenen eşi Hatice Özdemir ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Bir ili dehşete düşüren olayda yeni gelişmeBir ili dehşete düşüren olayda yeni gelişme
Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tiktok hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Bağcılar'da yolcu minibüsü alev alev yandı

Korku dolu anlar! Bir anda yanmaya başladı

Denizli'deki dehşette yeni gelişme: Babaannesine kurşun yağdıran torun tutuklandı

Bir ili dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! AK Partili Muş duyurdu

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaş alım tarihleri 2021... 5 bin uzman erbaş alımı başvuru formu! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

AK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.