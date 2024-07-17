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Karbonatın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
12.07.2024 21:38
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Her evde mutlaka bulunan, temizlikten gıdaya birçok farklı alanda kullanılabilen ve kolaylıkla temin edilebilen karbonat, aslında İngiliz karbonatıdır ama halk arasında daha çok karbonat adıyla anılır. Kişisel bakım, temizlik, mutfak, sağlık alanlarında etkili, kullanışlı ve oldukça da yararlıdır.

Karbonatın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Adı en çok temizlik alanında duyulan karbonat, insan sağlığına olan çeşitli yararlarıyla da bilinir. Git gide daha da fazla yararı keşfedilmeye devam eden ve kullanım alanları genişleyen karbonat doğal bir malzeme olduğu için hem kişisel bakım hem de çeşitli sağlık sorunları ve şikayetler için en sık tercih edilen seçeneklerin başında gelir. Kolaylıkla temin edilebilen, marketlerde, bakkallarda satılabilen ya da aktarlardan alınabilen karbonat faydalarından hayatın neredeyse her alanında yararlanılmaktadır.

Karbonatın faydaları nelerdir?

Karbonat, kimya alanında karbonik asidin bir tuzu olarak nitelendirilir. Hazır olarak satın alınabileceği gibi farklı maddelerle bir araya getirilebilir. Başka malzemelerle karıştırılarak çeşitli rahatsızlıklara da iyi geldiği iddia edilen karbonatın faydaları şunlardır:

  • Dişleri temizler ve beyazlatır.
  • Sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur.
  • Boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
  • Maske yapımında kullanılarak cildi temizler.
  • Ev temizliğinde temizlik malzemesi olarak kullanılır ve hijyen sağlar.
  • Saç renginin tonunda açılma sağlar.
  • Kepek oluşumunu engeller.

Karbonat neye iyi gelir?

Karbonatın özünde kimyasal bir madde bulunur. Toz formundadır ve beyazdır. Mide sağlığında cilt sağlığına birçok farklı konuda kullanılabilir. İyi geldiği bazı durumlar ve rahatsızlıklar şunlardır:

  • Temizlik
  • Dişlerde sararma
  • -Ciltte oluşan siyah noktalar
  • Mide sorunları
  • Hazımsızlık

    Karbonat neye yarar?

Fazla tüketilmesi çeşitli sorunlara yol açabilecek olan karbonatın cilde faydaları da oldukça fazladır. Çeşitli bakım ve temizlik maskelerinin hazırlanma aşamalarında da kullanılmaktadır. Kullanmadan önce doktora danışılması gerekir. Temizlikte de kullanılan karbonat genelde her evde bulunur. İşe yaradığı durumlar ise çeşitlilik gösterir.

Başka maddeler ile bir araya gelmesine örnek olarak karbonatlı su gösterilebilir. Karbonatlı suyun sağlığa birçok yararı olduğu bilinir. Çok eski zamanlardan bu yana kullanılan karbonatlı suyun inanılan faydaları vardır:

  • Su ile karıştırılan karbonatın enerji verdiği bilinir.
  • Normal suya alkali su özelliği veren karbonat su ile karıştığında vücudu rahatlatır.
  • Vücudun işleyişine katkı sağlar.
  • Gerekli olan oksijenin dokular tarafında emilmesine destek olur.
  • Suyun karbonat ile bir araya gelmesi suyun PH (Power Of Hydrojen – Hidrojen Gücü) değerini yükseltir.
  • Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.
  • Mide asidini nötr yapar ve mide duvarına hasar veren asitleri kontrol eder.
  • Gaz sorununa yardımcı olur.
  • Hazımsızlığı giderir.
  • Diş ve ağız sağlığını koruyucudur.
  • Karbonatlı su ile yapılan gargara sayesinde dişlerde oluşan lekeler temizlenir.

Karbonatın başka bir hâli de limon ile karıştırılması sonucunda oluşur. Limon ve karbonatın faydaları daha çok temizlik için kullanılır. Limon içerdiği sitrik asit sayesinde yaptığı etkiyi karbonat ile karıştığında daha da artırır.

Karbonatın zararları nelerdir?

Ağız sağlığına, diş sağlığına, mide sağlığına çeşitli olumlu etkileri bulunan karbonat, aşırı kullanımı ya da bilinçsizce tüketilmesi sonucunda çok ciddi zararlar da verebilir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorunun düzelmesi amacı ile düzenli olarak kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gereklidir. Bilinçsizce kullanılması hâlinde şu sorunlara yol açabilir:

  • Kalp hastalıkları
  • Yüksek tansiyon
  • Midede tahriş
  • Şişkinlik
  • Böbrek problemleri
  • Gaz
  • İshal
  • Kabız
  • Ciltte çeşitli hasarlar

Özellikle bazı alerjik durumları bulunan kişilerin, kronik rahatsızlıkları olanların, ilaç tedavisi devam eden ve düzenli ilaç kullananların dikkatli tüketmesi gereken karbonatı kullanmadan önce mutlaka bir doktora görünmek gerekir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

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karbonat
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