Karbonatın Daha Önce Duymadığınız 25 Farklı Kullanım Alanı

Halk dilinde ve gündelik yaşamda karbonat olarak bilinen “sodyum bikarbonat” kimyasal bir bileşimdir. Kimyasal formülüyse; “NaHCO3” şeklindedir. Anti asit özelliğe sahip olan karbonat, mutfaklarda yaygın biçimde kabartma tozu olarak hamur işlerinin kabartılması için kullanılır. Ancak kullanım alanları bununla sınırlı değil, karbonat esasında tam bir mucize. Onlarca farklı alanda karbonattan yararlanabilirsiniz.

Karbonatın Mucizeleri

Karbonat ne işe yarar sorusunun cevapları saymakla bitmez desek yeridir. Hamur kabartmaktan çaydanlık temizliğine kadar pek çok farklı kullanım alanı sayılabilir. Karbonat sahip olduğu anti asit özelliğiyle pH değerine katkı sağlar aynı zamanda bakterilerin temizlenmesinde etkin bir şekilde rol alır. Karbonatın faydaları adeta bir mucize olarak tanımlanabilir.

1. Hamur işlerinin kabartılması

Karbonat, hamur işi tariflerinin vazgeçilmezi olarak bilinir, yapacağınız hamur işlerinin daha lezzetli ve çıtır olmasını sağlar ancak ölçüyü oldukça iyi ayarlamalısınız, fazla kaçırmanız halinde pişirdiğiniz şeyin tadını bozabilir, acımtırak bir tat oluşabilir. Bu konuda risk almak istemiyorum diyenler için karbonat yerine kabartma tozunu tavsiye edebiliriz.