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Karbonatın Daha Önce Duymadığınız 25 Farklı Kullanım Alanı

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Halk dilinde ve gündelik yaşamda karbonat olarak bilinen “sodyum bikarbonat” kimyasal bir bileşimdir.

Karbonatın Daha Önce Duymadığınız 25 Farklı Kullanım Alanı

Halk dilinde ve gündelik yaşamda karbonat olarak bilinen “sodyum bikarbonat” kimyasal bir bileşimdir. Kimyasal formülüyse; “NaHCO3” şeklindedir. Anti asit özelliğe sahip olan karbonat, mutfaklarda yaygın biçimde kabartma tozu olarak hamur işlerinin kabartılması için kullanılır. Ancak kullanım alanları bununla sınırlı değil, karbonat esasında tam bir mucize. Onlarca farklı alanda karbonattan yararlanabilirsiniz.

Karbonatın Mucizeleri

Karbonat ne işe yarar sorusunun cevapları saymakla bitmez desek yeridir. Hamur kabartmaktan çaydanlık temizliğine kadar pek çok farklı kullanım alanı sayılabilir. Karbonat sahip olduğu anti asit özelliğiyle pH değerine katkı sağlar aynı zamanda bakterilerin temizlenmesinde etkin bir şekilde rol alır. Karbonatın faydaları adeta bir mucize olarak tanımlanabilir.

1. Hamur işlerinin kabartılması

Un ve Karbonat

Karbonat, hamur işi tariflerinin vazgeçilmezi olarak bilinir, yapacağınız hamur işlerinin daha lezzetli ve çıtır olmasını sağlar ancak ölçüyü oldukça iyi ayarlamalısınız, fazla kaçırmanız halinde pişirdiğiniz şeyin tadını bozabilir, acımtırak bir tat oluşabilir. Bu konuda risk almak istemiyorum diyenler için karbonat yerine kabartma tozunu tavsiye edebiliriz.

2.Dişlerin temizlenmesi ve beyazlatılması

Diş Fırçası Karbonat

Karbonat aynı zamanda iyi bir diş temizleyicidir. Dişlerde çay, kahve ve sigaradan dolayı oluşan sarı lekelerin temizlenmesinde yardımcı olur. Uzun süreli kullanılması tavsiye edilmemektedir, diş minelerine zarar vereceği yönünde görüşler bulunur.

3. Yaşam alanlarında hijyen ve temizlik için mükemmel bir yardımcı

Temizlik Aracı

Karbonat, içinde barındırdığı anti bakteriyel özelliği sayesinde yer yüzeylerinin temizliği ve hijyeninde kullanılabilir. Etkin bir mikrop öldürücüdür aynı zamanda böcek ve zararlı haşaratı da kokusu sayesinde bulunduğunuz mekanlardan uzak tutacaktır.

4. Lekelerin temizliğinde etkin rol oynar

Halı Leke Temizliği

Özellikle tekstil ürünlerinizde oluşacak lekelerin temizliği için karbonat tercih edebilirsiniz. Deterjanların özellikle hassas kumaşlar üzerinde bırakacağı olumsuz etkiden kurtulmuş olacaksınız. Lekelenen bölgeye az miktarda karbonat dökün ve üzerine bir miktar su damlatın. Birkaç saat bekledikten sonra çok fazla ovuşturmadan ritmik hareketlerle temizliği gerçekleştirebilirsiniz.

5. Gümüşleri parlatır

Gümüş

Gümüş ve benzeri takılarınızı parlatmak için karbonat kullanabilirsiniz, hafif nemli bir beze karbonattan az miktarda dökün ve gümüşlerinizi ovalayın, kararmalara karşı müthiş bir parlatıcıdır.

6. Terleme ve kötü kokuları giderir

Ter Lekeleri

Koltuk altı kokusu ve terleme sorunu yaşayanlar için ideal bir koltuk altı stick deodorant işlevi görür. Hafifçe nemlendirerek koltuk altınıza sürebilirsiniz. Böylelikle gün boyunca kötü kokular ve aşırı terlemenin verdiği rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

7. Ayak kokusunu giderir

Ayak

Ayak kokusunun pek çok farklı sebebi olabilir. Ancak karbonat alkalik etkisi sayesinde ayakta oluşan bakterilerle savaşabilecek iyi bir yardımcıdır. Yarım fincan karbonatı ılık suya ekleyin ve ayaklarınızı bu suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Bu işlem sonrasında ayaklarınızı iyi bir şekilde kurutmalısınız.

8. Tıkanan lavaboların açılmasını sağlar

Lavabo

Evlerdeki tıkanmış lavaboların açılması için kullanabilirsiniz, bunun için tıkanmış lavabolarınızın ağzını kapatacak kadar karbonat dökün ve üzerine 2 litre kadar kaynamış su dökün, bu sırada kimyasal bir tepkime oluşacaktır. Sonrasında lavabo pompası ile tıkanan bölgenin açılmasını sağlayın.

9. Çaydanlık, termos ve su ısıtıcılarındaki kirecin giderilmesi

Isıtıcı

Çaydanlık, termos ve su ısıtıcılarında sudaki kireç nedeniyle tabakalar oluşabilir, temizlik yapacağınız malzemenin içine sıcak suyla birlikte karbonat dökmeniz yeterli olacaktır. Yaklaşık 10 dakika sonra kireçlerin kolayca çözüldüğünü göreceksiniz.

10. Güneş yanıklarında acıyı hafifletir

Güneş Yanığı

Özellikle yaz aylarında güneş yanıklarından dolayı oluşan acının azaltılması için kullanabilirsiniz. Karbonatlı suyu yanık bölgeye sürün, hızlı biçimde acının azaldığına şahit olacaksınız. Ancak alerjik bir durumunuz varsa, vücudunuz buna tepki verebilir.

11. Lahana ve karnabahar kaynatılırken kokuyu azaltır

Lahana

Lahana ve karnabahar haşlanırken etrafa yoğun bir koku yayar, bu kokunun azaltılması için kaynama suyuna az miktarda karbonat dahil edilebilir, koku azalacaktır.

12. Bakliyatların daha hızlı pişmesini sağlar

Bakliyatlar

Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatın pişme süresini kısaltmak için suyun içine az miktarda karbonat katabilirsiniz, bakliyatın daha çabuk şekilde yumuşamasını sağlayacaktır.

13. Çayın lezzetini artırır

Çay Bardağı

Çayın demleme suyuna çok az miktarda karbonat katarsanız, suyun PH değerinde yumuşama sağlayarak daha lezzetli çaylar hazırlayabilirsiniz.

14. Ağız kokusunu giderir, ağız içi temizliği sağlar

Gülümseyen Kadın

Az miktarda karbonatı su ile karıştırarak ağız içinde gargara yapabilirsiniz. Bu çözelti hem ağız kokularını giderecek hem de antibakteriyel özelliği sayesinde temizlik sağlayacaktır.

15. Sirke ile birleştiğinde etkili bir temizlik maddesine dönüşür

Sirke ve Karbonat

Sirkeyle birleştirildiğinde etkili bir temizlik malzemesine dönüşür. Özellikle mutfak tezgahlarının ve muslukların yüzeylerini parlatmakta kullanabilirsiniz. Bunun için 1 çay bardağı sirke ile 2 yemek kaşığı karbonatı bir kapta karıştırın, daha sonra yüzeylerde kullanabilirsiniz

16. Mide yanması ve şişkinlik hissinin giderilmesinde etkin bir rahatlatıcıdır

Karbonat

Özellikle akşam yemeklerini fazla kaçırmak sonucunda oluşan şişkinlik ve yanma hissinin giderilmesini sağlar. Bir bardak su içerisine katılacak yarım çay kaşığı karbonatın karıştırılarak içilmesi vücuttaki pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olur. Elbette ciddi mide problemleri, kolesterol, şeker hastalığı olanlar bu yöntemi doktora danışmadan kullanmamalılar.

17. Araba lastiklerinin parlatılması ve temizlenmesi

Araba Lastiği

Yağ ve lekelerin temizlenmesinde oldukça etkin olan karbonatı, araba lastiklerinizin parlatılmasında ve temizlenmesinde kullanabilirsiniz. Hafif nemli bir sünger yardımı ile karbonatı lastiklerinizin dış yüzeylerine yedirin ve hafifçe ovalayın. Farkı göreceksiniz.

18. Saç fırçası ve taraklarınızı arındırır

Saç Fırçası

Fırçalarınızı karbonatlı suya yatırarak yaklaşık 15 dakika bekletin. Saç fırçalarınızın ve taraklarınızın dezenfekte olmasını ve yumuşamasını sağlayacaktır.

19. Buzdolabında oluşabilecek kötü kokuları giderir

Karbonat Buzdolabı

Buzdolabınızın buzluk kısmı hariç herhangi bir bölümüne ağzı açık bir kap içinde karbonat bırakın. Takriben 3-4 gün içinde buzdolabı içinde oluşan kötü kokuları ortadan kaldıracaktır. Bu işlemi yaparken en az haftada bir defa kap içindeki karbonatı karıştırarak havalandırın.

20. Kepeklerle mücadele eder

Kepekli Saç

Karbonatı hafif su ile ıslatarak avucunuza alın ve saç diplerinize masaj yapın. Yaklaşık 2 dakika boyunca bu masaja devam edin. Sonrasında saçınızı yıkayın. Bu işlemi haftada bir yapmanız halinde yaklaşık 1 ay içinde kepeklerden yüksek oranda kurtulmuş olacaksınız

21. Çamaşırlarınızı yumuşatır ve mikroplardan arınmalarına yardımcı olur

Çamaşır Makinesi

Çamaşır yıkarken karbonatı yumuşatıcı yerine kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonat ile hem çamaşırlarınızda yumuşaklık hem de hijyen sağlayabilirsiniz.

22. Meyve ve sebzelerdeki kimyasalları temizler

Meyve Sebzeler

Yapılan araştırmalara göre meyvelerin üzerindeki kimyasal ilaçları su ile arıtmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Ancak karbonatlı solüsyon ile yapacağınız yıkama işlemi sonrası iyice durulamanız halinde meyvelerinizi üzerlerindeki kimyasallardan tamamen arındırmış olursunuz.

23. Yüzdeki lekelerin giderilmesi için iyi bir temizlik maskesidir

Yüz Maskesi

Yüzünüzde oluşan siyah lekelerin giderilmesi için karbonat ağırlıklı yüz maskesi yapabilirsiniz, bunun için 2 çay kaşığı karbonat, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 çay kaşığı zeytinyağı, 4 damla limon suyu ile hazırlayacağınız doğal kremi göz ve çevresine yaklaştırmadan yüzünüze uygulayın. 5-6 dakika sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Eğer cilt sorunlarınız ciddi boyutta ise doktor tavsiyesi olmadan uygulamayın.

24. Fırın lekeleri ve inatçı yemek artıklarıyla etkin bir mücadele aracıdır

Lekeli Fırın

Fırında oluşan lekeler, tencere diplerinde oluşmuş, yanmış lekeleri karbonat sayesinde kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Bunun için 2 tatlı kaşığı karbonatı yarım çay bardağı sirke ile karıştırın, sirkeyi dökerken yavaş olun çünkü karbonatla sirke etkileşime girecek ve köpürecektir. Oluşturduğunuz karışımı sünger yardımı ile temizlemek istediğiniz yüzeylere uygulayın.

25. Fayans aralarında birikmiş leke ve küfün temizlenmesinde etkili bir yöntemdir

Fayans Temizliği

Banyolarınızdaki fayans araları ve duşa kabinlerin yer ile temas ettiği birleşim noktalarında oluşan küf ve lekeleri karbonat ve sirke karışımından oluşan doğal deterjanınızla temizleyebilirsiniz.

Karbonatın Zararları

Karbonatın faydaları ve zararları tam olarak bilinmeli ve öyle kullanılmalı. Burada azı karar çoğu zarar atasözünü hatırlamak gerekir. Karbonat aşırı miktarda tüketildiğinde alkalik özelliği nedeniyle vücutta farklı etkiler oluşturabilir. Özellikle karbonat diyeti olarak bilinen yöntem oldukça yaygın biçimde kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Karbonatın ağız yoluyla suyla karıştırılarak tüketilmesi vücutta fazla miktarda sodyum birikmesine neden olabilir. Sonuç olarak ödem, selülit ve hipertansiyon gibi sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

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