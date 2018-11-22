Karbondioksitle Savaş İçin Ormanlar Canlandırılıyor

Küresel ısınma dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı son rapora göre, küresel ısınmayla mücadele için çok ciddi önlemler alınması gerekiyor.

Bir grup uzman, Batı Virginia eyaletindeki kömür ocağı bölgesinde, bir zamanlar Amerika’nın doğusundaki Apalaş Dağları’nı kaplayan ormanları geri getirmeye çalışıyor.

Batı Virginia’nın derinliklerindeki Monongahela Ulusal Ormanı, nadir bulunan bakir ormanlara ev sahipliği yapıyor.

Shane Jones, Amerika Orman Müdürlüğü’nde biyolog. Jones, onlarca yıl önce etraftaki ağaçlar kesilirken yapılan bir planlama hatasının bu ağaçları kurtardığını söylüyor. Bu çok iyi. Çünkü bunun gibi kırmızı ladin ormanları, gezegeni ısıtan karbondioksitin tüketilmesinde çok önemli rol oynuyor.

Apalaş Dağları’ndaki kırmızı ladin ormanlarının yüzde 90’ı ağaç kesimi ve kömür ocakları yüzünden yok olmuş.

Enerji elde etmek için yakılan kömürse, atmosferdeki karbondioksit gazını sürekli arttırıyor. Dünya ısındıkça, ormanların karbondioksiti tüketmesi çok daha acil bir ihtiyaç haline geliyor.

Kentucky Üniversitesi’nden Chris Barton, en büyük ilgiyi tropik yağmur ormanlarının gördüğünü söylüyor. Barton’ın Green Forests Work

