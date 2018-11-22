HABER

Karbondioksitle Savaş İçin Ormanlar Canlandırılıyor

22.11.2018 20:30 | Son Güncelleme

Uzmanlar, atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmanın en etkili yollarının doğada gizli olduğunu söylüyor. Bunlardan biri de ormanları yeniden canlandırmak

Karbondioksitle Savaş İçin Ormanlar Canlandırılıyor

Küresel ısınma dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin yayınladığı son rapora göre, küresel ısınmayla mücadele için çok ciddi önlemler alınması gerekiyor.

Bir grup uzman, Batı Virginia eyaletindeki kömür ocağı bölgesinde, bir zamanlar Amerika’nın doğusundaki Apalaş Dağları’nı kaplayan ormanları geri getirmeye çalışıyor.

Batı Virginia’nın derinliklerindeki Monongahela Ulusal Ormanı, nadir bulunan bakir ormanlara ev sahipliği yapıyor.

Shane Jones, Amerika Orman Müdürlüğü’nde biyolog. Jones, onlarca yıl önce etraftaki ağaçlar kesilirken yapılan bir planlama hatasının bu ağaçları kurtardığını söylüyor. Bu çok iyi. Çünkü bunun gibi kırmızı ladin ormanları, gezegeni ısıtan karbondioksitin tüketilmesinde çok önemli rol oynuyor.

Apalaş Dağları’ndaki kırmızı ladin ormanlarının yüzde 90’ı ağaç kesimi ve kömür ocakları yüzünden yok olmuş.

Enerji elde etmek için yakılan kömürse, atmosferdeki karbondioksit gazını sürekli arttırıyor. Dünya ısındıkça, ormanların karbondioksiti tüketmesi çok daha acil bir ihtiyaç haline geliyor.

Kentucky Üniversitesi’nden Chris Barton, en büyük ilgiyi tropik yağmur ormanlarının gördüğünü söylüyor. Barton’ın Green Forests Work

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
Fransa’dan 18 Suudi vatandaşına yaptırım kararıFransa’dan 18 Suudi vatandaşına yaptırım kararı
AB-Türkiye ortak açıklamasında hukukun üstünlüğü vurgusuAB-Türkiye ortak açıklamasında hukukun üstünlüğü vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalı

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Belki de bütün dünya sorumlu tutulmalı

Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım: Seyahat yasağı geldi

Fransa'dan Suudi Arabistan'a yaptırım: Seyahat yasağı geldi

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

Türkiye ve AB'den ortak açıklama! Kritik İran kararı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Papaz tecavüzden 15 yıla mahkum oldu!

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.