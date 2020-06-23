Karbonhidrat Diyeti

Karbonhidrat diyetinin amacı doğal, sağlıklı ve işlem görmemiş gıdalarla beslenmektir. Karbonhidrat alımını mümkün olduğunca aşağı çekmeyi hedefleyen karbonhidrat diyetinin içeriğinde karbonhidrat yönünden zengin olan nişastalı ve şekerli besinler yer almaz. Diyet süresince karbonhidratlı besinler hariç diğer her şeyden aşırıya kaçmadan yiyebilirsiniz. Sonuçta karbonhidrat yiyerek zayıflama pek mümkün değil. Çok sınırlayıcı olmadığı için rahatlıkla uygulanabilen ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlayan bir diyettir. Ancak hangi diyeti yaparsanız yapın mutlaka öncesinde bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Bilinçsizce yapılan diyetler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Özellikle de diyabet veya kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunlarınız varsa diyet yapmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşün.

Karbonhidratlar basit veya karmaşık yapılı olabilirler. Basit rafine (masa şekeri), basit doğal (sütteki laktoz ve meyvedeki fruktoz), kompleks rafine edilmiş (beyaz un) ve kompleks doğal (tam tahıllı veya fasülye) olarak sınıflandırılabilirler.