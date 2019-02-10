Karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı şiddetli baş ağrısı ile uyanan Bülent Sukyan (41) sobadan karbonmonoksit gazının sızdığını fark etti. Eşi Semra (36) ile 6 yaşındaki oğlu Burak'ı (6) uyandıran Bülent Sukyan, kendi otomobiliyle hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Sukyan ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum