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Karbonmonoksit gazı zehirlenmesi hastanelik etti!

27.04.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iftar sonrası ocağı kapatmayı unutan bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesiyle tedavi altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar saati yemek yapmak için ocağı açan N.B., yemek pişirdikten sonra ocağı açık bıraktı. N.B., aniden rahatsızlandı.

KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde N.B.,’nin ocaktan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. N.B.,’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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İHA

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