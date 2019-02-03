Karbonmonoksit gazından 3’ü çocuk 6 kişi zehirlendi

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Afgan uyruklu 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.

Olay, Ovacık Mahallesi 581. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katındaki Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Kazem Ali Heidari (49), Shahmaz Rahmi (39), Zahra Heidari (16), Muhammed Soheyl Heidari (8), Yasaman Heidari (12) ve Amir Hüssein Heidari (11) baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyetiyle önce komşularından yardım istedi. Daha sonra ailenin evine gelen komşuları hemen 112 Acil Servis sağlık görevlilerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ailenin evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. İlk müdahalesi yapılan 3’ü çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zehirlenen ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

