Karbonmonoksit gazından 3’ü çocuk 6 kişi zehirlendi

Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Afgan uyruklu 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.
Olay, Ovacık Mahallesi 581. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katındaki Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen Kazem Ali Heidari (49), Shahmaz Rahmi (39), Zahra Heidari (16), Muhammed Soheyl Heidari (8), Yasaman Heidari (12) ve Amir Hüssein Heidari (11) baş dönmesi ve karın ağrısı şikâyetiyle önce komşularından yardım istedi. Daha sonra ailenin evine gelen komşuları hemen 112 Acil Servis sağlık görevlilerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ailenin evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. İlk müdahalesi yapılan 3’ü çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zehirlenen ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'
'Venezuela'ya askeri müdahale...'
Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...
Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!
Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum