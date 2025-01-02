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  4. Karbonmonoksit gazından zehirlendi... 7yaşındaki Hazal isimli küçük kız olayda hayatını kaybetti

Karbonmonoksit gazından zehirlendi... 7yaşındaki Hazal isimli küçük kız olayda hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.01.2025 11:23
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Samsun'da odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hazal Yavuz (7), hayatını kaybetti, ablası Bahar Yavuz (24) ise hastanede tedaviye alındı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendi... 7yaşındaki Hazal isimli küçük kız olayda hayatını kaybetti

Tekkeköy ilçesi Fındıcak Mahallesi'nde dün Hazal Yavuz ile ablası Bahar Yavuz uyudukları sırada, odun sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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BİRİ HAYATINI KAYBETTİ DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan 2 kardeş, ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü. Hazal Yavuz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti; Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Bahar Yavuz'un durumu da ciddiyetini koruyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Samsun çocuklar
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