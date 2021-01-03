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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

03.01.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş’ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş’ı evde baygın vaziyette bulundu.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Kızılüzüm köyünde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yakınları 46 yaşındaki Ercan Karakaş, 10 yaşındaki kızı Eda Karakaş’ı ve annesi 73 yaşındaki Fatma Karakaş’ı evde baygın vaziyette bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine köye jandarma ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 10 yaşındaki Eda Karakaş’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybederken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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