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Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne kurtuldu, oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Ankara'da, doğal gaz bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne yakınlarınca hastaneye kaldırıldı, bu sırada evde uyuyan oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da, doğal gaz bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne yakınlarınca hastaneye kaldırıldı, bu sırada evde uyuyan oğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'nde oğlu Atakan Yıldırım ile yaşayan Hacer Kılıç, annesi Safiye Kılıç'ı arayarak doğal gaz bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini söyledi.

Bunun üzerine eve gelen Safiye Kılıç, kızı Hacer Kılıç'ı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, o esnada evde uyuyan torunu Atakan Yıldırım'ın da zehirlendiğini fark etmedi.

Hastaneye yetiştirilen Hacer Kılıç tedavi altına alındı. Torununun yanına dönen Safiye Kılıç, Atakan Yıldırım'ın hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Atakan Yıldırım'ı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Atakan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ve Başkentgaz ekipleri inceleme başlattı.

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