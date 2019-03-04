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Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Karkamış ilçesi Erenyolu Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Ülkü Halise Uzunaslan, sabah uyanmadı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız öldü

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karkamış ilçesi Erenyolu Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Ülkü Halise Uzunaslan, sabah uyanmadı. Yakınlarının fark ettiği genç kız, odasında hareketsiz halde yatarken bulundu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Uzunaslan, Nizip Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Uzunaslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzunaslan’ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek

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