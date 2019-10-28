Elazığ’da mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Dilek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Akın Demirkol, köydeki evine gitti. Bahçede tek başına mangal yapan Demirkol, soğuk hava nedeniyle mangalı evin içerisine aldı. Demirkol, bir süre sonra çıkan karbon monoksit gazından zehirlendi. Telefonlarını açmaması üzerine köye giden ailesi Demirkol’u yerde hareketsiz bir şekilde gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirkol’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Öğretmenin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunu kaldırıldı. Demirkol,otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedildi.

