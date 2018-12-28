Karbonmonoksitten zehirlenen imamı cami cemaati kurtardı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen imamı, evine gelen cami cemaati hastaneye yetiştirdi.

Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalledeki caminin imam hatibi Abdullah Sarp'ın (22) cuma namazı için ezan okunduğu sırada camiye gelmediğini fark etti.

Bunun üzerine bir terslik olduğunu düşünen cami cemaati, Sarp'ın yaşadığı eve giderek kapısını çaldı.

Cami cemaati, bir süre bekledikten sonra açılmayan kapıyı kırarak girdikleri evde, Sarp'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sarp, cemaat tarafından bir otomobil ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evindeki sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen ve yoğun bakım servisine alınan Sarp'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

