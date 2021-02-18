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  4. Karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için arı kılığına girdi

Karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için arı kılığına girdi

18.02.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Bursa’da gündeme ilişkin konularda farkındalık oluşturmak için kimi zaman geyik, kimi zaman kartal, bazen de virüs kılığına giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, karda aç kalan hayvanlara dikkat çekmek için arı kostümü giyip yarım metre karda yuvarlandı.

Daha evvel de defalarca kostüm giyip farklı konulara dikkat çeken tiyatro sanatçı Bahtiyar Keskin, yağan yoğun karda sokak hayvanlarını aç kalacağını düşünüp harekete geçti. Bahtiyar Keskin, arı kostümü giyip vatandaşlara çağrıda bulundu.

Giydiği arı kostümüyle karların üzerinde ekmek arayıp bulmaya çalışan ve bu gösterisiyle sokak hayvanlarının karda yemek bulamadığını anlatan oyuncu, arı kostümüyle tek tek vatandaşları durdurup, karda sokak hayvanlarını beslemelerini istedi. Bazı vatandaşlar lakayt kalırken, bazıları ise hayvanlara yardım sözü verdi.

Sokak hayvanlarının karda yemek bulamadığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ben hayvan kostümü giyerek sokak hayvanlarına dikkat çekmek istedim. Karların üzerinde yemek arayarak hayvanların zor durumda olduğunu anlattım. Bazı insanlar duyarlı olurken, bazıları ise ilgisiz kaldı. Hayvanlar açlıktan ölmesin" dedi.

(İHA)

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