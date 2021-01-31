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Karda çatılar çöktü, hayvanlar telef oldu

31.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanların kaldığı barınakların çatıları çöktü.

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanların kaldığı barınakların çatıları çöktü. Enkaz altında kalan bazı hayvanlar telef olurken, bazılarını itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre ilk olay, Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’ndeki bir hayvan barınağında meydana geldi. Gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası hayvanların kaldığı barınağın çatısının bir kısmı çöktü. Çöken çatı sorası barınak içinde kaçışırken bir büyükbaş hayvan çöken çatı altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çöken çatıyı çeşitli makinelerle keserek hayvanı çıkardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen hayvanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Bir başka çatı çökme olayı ise, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’nde meyana geldi. Kar yağışı sonrası çöken çatının altında kalan 1 büyükbaş hayvan telef olurken, 2 büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı.
Dönüklü Mahallesi’nde kar yağışı sonrası hayvanların kaldığı bölgenin çatısı çöktü. Olay sonrası 3 adet küçükbaş hayvan telef olurken, 2 küçükbaş hayvan da yaralı olarak kurtarıldı.

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