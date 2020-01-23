Karda drift yaparken kaldırıma saplandı

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kimileri bu anları eğlenceye dönüştürmek istedi. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen lüks bir otomobilin sürücüsü, kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde, karla kaplı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Araç, drift yaparken kaldırıma çıkarak direğe çarptı. Sürücü, lüks aracının hasar görmesine rağmen drift yapmaya devam etti. Sürücünün drift yaptığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

(İHA)

