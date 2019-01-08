Karda drift yaparken suçüstü yakalandılar

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da araçlarıyla karlı zeminde drift yapan 3 sürücü, MOBESE tarafından görüntülenip, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Ehliyetlerine el 2 ay süreyle el konulan 3 sürücüye toplam 15 bin 30 lira para cezası kesildi. Elazığ'ın merkeze bağlı tarihi Harput mahallesi Balakgazi meydanında bir otomobil ve hafif ticari 2 araçla gece saatlerinde gelen 3 kişi, karda drift yapmaya başladı. Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, MOBESE kameralarından drift yapan araçları fark etmesiyle olay yerine hareket etti. Sürücüleri drift yaparken suçüstü yakalayan jandarma ekipleri, her birine 5 bin 10 lira olmak üzere toplam 15 bin 30 lira para cezası kesip, ehliyetlerine 2 ay süreyle el koydu.

