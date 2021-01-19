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  4. Karda kayan aracını durdurmak isterken az kalsın canından oluyordu

Karda kayan aracını durdurmak isterken az kalsın canından oluyordu

19.01.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy'de kayan aracını arkasından iterek durdurmaya çalışan kişi, duvar ile otomobil arasında sıkıştı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.

Bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kar yağışıyla birlikte buz tutan yoldan otomobiliyle ilerlemeye çalışan sürücü başarılı olamadı. Geri geri kayan aracı durduramak isteyen sürücü akıl almaz bir yönteme başvurdu. Araçtan inen sürücü, arkasından ittiği otomobili durdurmaya çalıştı. Otomobilin hızını kesmeye çalışan ancak başarılı olamayan sürücü, araçla duvar arasında sıkıştı. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsünün yaşadığı o anlar ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KAMERAYA EL SALLADI

Satmaya götürdüğü otomobil geri geri kaymayan başlayınca aracı durdurmak için arkasına yaslanan ve araçla duvar arasına sıkışan Nurullah Çerkezoğlu, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde oldukça şaşırdığını da ifade etti. Sıkışınca güvenlik kamerasına el sallayarak site güvenliklerine kendisini fark ettirmeye çalışan Çerkezoğlu, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansına anlattı.

ARACI KORUMAYA ÇALIŞTI

Galerici olan ve o gün aracını satmak için evden çıktığını söyleyen Nurullah Çerkezoğlu, "2-3 aydır arabayı satamamışım. Müşteriyi bulmuşum. Ben de o an arabanın zarar görmesini istemedim. Araç geri geri kaymaya başlayınca o anki refleksle geri vitese taktığımı unutarak kapıyı açıp aracı durdurmaya çalıştım. Yani o an bir şey olacağını da düşünmedim açıkçası. Şükür bana da bir şey olmadı araca da bir şey olmadı" dedi.

(DHA)

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