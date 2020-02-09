Karda kayan araçların kaza anları çığlık çığlığa kamerada

Samsun şehir merkezine öğle saatlerinde yağmaya başlayan, aralıklarla devam eden mevsimin ve yılın ilk karı akşam saatlerinde etkisini iyice hissettirdi. Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı. Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi’nde yokuş aşağı inen bir otomobil karla kaplı yolda kayarak takla attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aşağıya doğru kayan aracı durduramadı. Hızla yokuş aşağı kayan araç o sırada yolda yürüyen vatandaşların çok yakınından geçerek kaldırıma çarparak takla attı ve ters döndü.

KAYAN İKİNCİ ARAÇ DEHŞETİ YAŞATTI

Kaza sonrası vatandaşlar araçta bulunanlara yardım etmek için aracın çevresinde toplandı. O sırada yukarıdan bir başka araç da kayarak gelip kaza yaptı. Vatandaşların arasından geçen araç orada bulunanlara dehşet dolu anlar yaşattı. Uzaktan izleyen vatandaşlar yerde araçtakilere yardım etmeye çalışanların kaçması yönünde çığlık çığlığa uyardı. İkinci kazaya saniyeler kala uzaklaşan vatandaşlar kazayı ucuz atlattı. Olay yerinde büyük panik yaşandı.