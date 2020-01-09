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  4. Karda kaybolan Ali Kaçar için arama çalışmaları yeniden başlatılıyor

Karda kaybolan Ali Kaçar için arama çalışmaları yeniden başlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Mersin’de Musabozulduğu Yaylası’nda 23 Aralık’ta karda kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar’ı arama çalışmaları 4 gün aradan sonra yeniden başlatılıyor.Ali Kaçar’ın kaybolduğu 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası’na giden yaklaşık 1,5 metre karla kaplı Erdemli-Ayrancı Yolu’nun açılması için çalışma başlatıldı.

Mersin’de Musabozulduğu Yaylası’nda 23 Aralık’ta karda kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar’ı arama çalışmaları 4 gün aradan sonra yeniden başlatılıyor.

Ali Kaçar’ın kaybolduğu 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası’na giden yaklaşık 1,5 metre karla kaplı Erdemli-Ayrancı Yolu’nun açılması için çalışma başlatıldı. Yol çalışması tamamlandıktan sonra jandarma, AFAD, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Mersin ve Erdemli Belediyeleri görevlileri ile gönüllü vatandaşlar arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Arama çalışmalarına 4 gün önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmişti.

Öte yandan arama yapılacak bölgeye giden yolu açma çalışmaları esnasında bin 800 rakımlı Toros Yaylası’nda iş makinelerine akaryakıt sağlayan tanker ile bir kamyonetin kayması sonucu küçük çaplı bir kaza yaşandı. Vatandaşların yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından kısa süreliğine kapanan güzergah yeniden açıldı.

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