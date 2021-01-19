Karda kaza yapanlar soluğu oto sanayide aldı

Karda kaza yapan araç sahipleri soluğu oto sanayilerde aldı. Kaportacılar, araçlarını tamir ettirmek isteyenlerle doldu taştı.

İstanbul’da 3 gündür yoğun şekilde devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden sonra yerini soğuk havaya bıraktı. Havaların iyice soğumasıyla birlikte yollarda buzlanma ve don olayları yaşandı. Buzlanma ve don da beraberinde trafik kazalarını getirince araç sahipleri soluğu oto sanayi sitelerinde aldı. Karda kaza yapan araçlarını tamir ettirmek isteyenler oto kaportacıların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

“Kazalarda genelde kaporta ve tampon hasarları var”

Kar yağışıyla birlikte kazaların arttığını ve sürücülerin hasarlı araçlarını onarmaları için kendilerine getirdiğini söyleyen oto kaportacı Hasan Yeni, “Genelde araçlar kayarak birbirine çarpma ya da kaldırıma çarpma gibi hasarlarla geliyor. Gördüğünüz gibi kaporta ve tampon hasarları daha çok var. Bunun dışında donma olduğu zaman el frenleri sıkışması ve araçların yerinden hareket etmemesi gibi durumlarla ilgili şikayetler de geliyor. Kayan bir araçta frene kesinlikle sabit şekilde basılmamalı, direksiyon denge hareket çok iyi bir şekilde ayarlanmalı, frene de yumuşak ve aralıklı basılmalı. Dengeyi toparladıktan sonra düşük vites ve ağır devirde hareket ederek araç toparlanabilir. Direkt frene basıldığında kitlenir ve araç da kendini toparlayamaz, kızaklar ve serbest bir şekilde bir yerlere çarpmak zorunda kalır” dedi.