Çetin geçen kış şartlarında da tüm engellerin ve zorlukların üstesinden gelerek hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Salman, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde 2 adet paletli ambulans ile hizmet verdiklerini anlattı.

Bazen bir metreyi aşan kar dağlarının engel olduğu yerleşim yerlerine "Hızır" gibi yetişen sağlık çalışanları, hastalara şifa, hasta yakınlarına ise güven veriyor.

Salman, 15 gün içerisinde paletli ambulans ile 20 hastaya ulaştıklarını belirterek, "Yoğun kış şartlarında Sağlık Bakanlığımızın özel tasarlamış olduğu paletli ambulanslar ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu zor şartlarda ulaşarak şifaya kavuşturduğumuz hastalarımız olunca biz çok mutlu oluyoruz. Ekiplerimiz cansiperane görevlerini yapıyor. Normal hizmet veremediğimiz bölgelerimize, paletli ambulansları kullanarak vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." diye konuştu.

- "Kış gerçekten çok çetin geçiyor"

Demirköy 112 Komuta Merkezinde görevli paramedik Yunus Emre Gönülap ise hastalara 7 gün 24 saat esası ile hizmet verdiklerini söyledi.

İlçede kış şartlarının biraz ağır olduğunu dile getiren Gönalp, her şeye rağmen kış şartlarının hastalara ulaşmalarında bir engel olamayacağını vurguladı.

Devletin tüm imkanlarını kullanarak hastalara ulaştıklarını aktaran Gönülap, "Elimizden geldiğince hastalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Kış gerçekten çok çetin geçiyor. Ama bunların bizim için hiçbir önemi yok. Biz hastalarımıza paletli ambulanslarımız ile ulaşıyoruz. Özellikle köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor, ancak paletli ambulanslarımız ile hastalarımıza ulaşıyoruz." dedi.

