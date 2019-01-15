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Karda kışta vatandaşa "şifa" olmaya çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde yağmur, çamur, kar, kış demeden zor şartlarda gece gündüz görev yapan sağlık personeli, paletli ambulanslar ile vatandaşlara hizmet veriyor - 112 Komuta Kontrol Başhekimi Halil İbrahim Salman: - "Yoğun kış şartlarında Sağlık Bakanlığımızın özel tasarlamış olduğu paletli ambulanslar ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu zor şartlarda ulaşarak şifaya kavuşturduğumuz hastalarımız olunca biz çok mutlu oluyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Sağlık ekipleri yağmur, çamur, kar, kış demeden engelleri aşarak, paletli ambulanslarla vatandaşa şifa dağıtıyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde çetin kış şartları nedeniyle hastalara zor şartlarda ulaşmak için yoğun çaba harcayan sağlık çalışanları görevlerini azimle yerine getiriyor.

Demirköy ve Kofçaz gibi Karadeniz kesimindeki ilçelerde yoğun kar yağışı, sağlık ekiplerinin işlerini zorlaştırıyor.

Bazen bir metreyi aşan kar dağlarının engel olduğu yerleşim yerlerine "Hızır" gibi yetişen sağlık çalışanları, hastalara şifa, hasta yakınlarına ise güven veriyor.

- "Ekiplerimiz cansiperane görevlerini yapıyor"

112 Komuta Kontrol Başhekimi Halil İbrahim Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının her koşulda hastalarına koşarak şifa vermeye çalıştığını söyledi.

Çetin geçen kış şartlarında da tüm engellerin ve zorlukların üstesinden gelerek hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Salman, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde 2 adet paletli ambulans ile hizmet verdiklerini anlattı.

Salman, 15 gün içerisinde paletli ambulans ile 20 hastaya ulaştıklarını belirterek, "Yoğun kış şartlarında Sağlık Bakanlığımızın özel tasarlamış olduğu paletli ambulanslar ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu zor şartlarda ulaşarak şifaya kavuşturduğumuz hastalarımız olunca biz çok mutlu oluyoruz. Ekiplerimiz cansiperane görevlerini yapıyor. Normal hizmet veremediğimiz bölgelerimize, paletli ambulansları kullanarak vatandaşlarımıza ulaşıyoruz." diye konuştu.

- "Kış gerçekten çok çetin geçiyor"

Demirköy 112 Komuta Merkezinde görevli paramedik Yunus Emre Gönülap ise hastalara 7 gün 24 saat esası ile hizmet verdiklerini söyledi.

İlçede kış şartlarının biraz ağır olduğunu dile getiren Gönalp, her şeye rağmen kış şartlarının hastalara ulaşmalarında bir engel olamayacağını vurguladı.

Devletin tüm imkanlarını kullanarak hastalara ulaştıklarını aktaran Gönülap, "Elimizden geldiğince hastalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Kış gerçekten çok çetin geçiyor. Ama bunların bizim için hiçbir önemi yok. Biz hastalarımıza paletli ambulanslarımız ile ulaşıyoruz. Özellikle köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor, ancak paletli ambulanslarımız ile hastalarımıza ulaşıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans palet sağlık

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