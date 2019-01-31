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Karda mahsur kalan 19 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Denizli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 19 kişiyi itfaiye kurtardı.Çameli- Fethiye karayolunda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından ulaşım olumsuz etkilendi, bazı noktalarda aksamalar yaşandı.

Karda mahsur kalan 19 kişiyi itfaiye kurtardı

Denizli’de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 7 araçtaki 19 kişiyi itfaiye kurtardı.
Çameli- Fethiye karayolunda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından ulaşım olumsuz etkilendi, bazı noktalarda aksamalar yaşandı. Kabayır Mahallesi Tuzlabeli mevki’inde sürücüler yolda ilerlemekte zorlanırken bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolda kalan 7 araçtaki 19 kişiyi kurtararak itfaiye merkezine götürdü. Yol, karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise itfaiye ekipleri tarafından çekilirken itfaiye merkezine götürülen vatandaşlar, yolun açılmasının ardından yollarına devam etti.

Karda mahsur kalan 19 kişiyi itfaiye kurtardı

Karda mahsur kalan 19 kişiyi itfaiye kurtardı

Karda mahsur kalan 19 kişiyi itfaiye kurtardı

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