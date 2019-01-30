HABER

Karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

Muş’ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.Muş’ta dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Muş’ta yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 40 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kurtarıldı.
Muş’ta dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Merkeze bağlı Çatak rampasında 15 araçta mahsur kalan 40 vatandaş için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Yoğun kar yağışı, fırtına, tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, karla kaplı yolları açarak mahsur kalan 40 kişiye ulaştı. Ekiplerin yolları açmasına rağmen buzlanma ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Vatandaşların da yardımı ile iteklenen araçlar, Çatak rampasını güçlükle aştı.
Yaklaşık bir saatten beri yolda olduklarını ifade eden vatandaş Bedrettin Bilen, "İl Özel İdare ekipleri geldi ve yol şu anda açık. Alt köylerde yol açık, yalnız tepe köyler şu anda kapalı. Bulunduğumuz noktadan merkeze kadar yol açık, ama arka tarafımızda yollar kapalı" dedi.
Varto’dan Üçsırt köyüne misafir olarak geldiklerini belirten Ayhan Karataş da, "2-3 saattir yoldayız. 6-7 araba burada kaldık. İş makinesi geldi bizim yolumuzu açıyor. İnşallah gideceğiz. Yaklaşık 30-40 kişi mahsur kaldık. Varto’dan buraya misafir geldim. Çok fazla kar yağdığı için dünden beri buradayız. Zincir takmamıza rağmen ilerleyemedik. Allah razı olsun iş makinesinin gelmesiyle gidiyoruz" diye konuştu.
5 saattir yolda olduklarını ve ekiplerin yolu açtığını hatırlatan Burhan Yayalaz ise "Ekip geldi yolu açtı, ama yol buzlu olduğu için bir türlü rampayı çıkamıyoruz. Kar ve tipi yolu kapattı. Ekiplerin yolu açmasına rağmen buz nedeni ile araba çıkmıyor" şeklinde konuştu.
İl Özel İdaresi Operatör şefi Tolga Akaydın da vatandaşların mahsur kaldığı bilgisini almaları üzerine bölgeye geldiklerini söyledi. Ekipler olarak vatandaşların seyrüseferini sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Akaydın, "Şu anda yollar açık. Vatandaşlarımız rahat ulaşımlarını sağlayabiliyor" dedi.

PARTNERUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayınUzmanlar uyardı: Çocuklarınıza bu oyunları sakın oynatmayın
Otomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralıOtomobil yük trenine çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
Tarlada ölü bulunduTarlada ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.