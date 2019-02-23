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Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

Kazdağları’nda kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçları Karayolları ekipleri kurtardı.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Balıkesir’in Edremit ve Havran ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazdağları’nda kar sebebiyle yolda mahsur kalan araçları Karayolları ekipleri kurtardı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Balıkesir’in Edremit ve Havran ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit-Yenice yolunun Talimalanı-Kapanca-Hanlar-Deveboynu mevkilerinde onlarca sürücü ilerleyemedi. Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan ikisi otobüs 9 araca Karayolları ekipleri ulaştı. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler her iki yönde de ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara yardımcı oldu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarına yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Edremit Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
Yetkililer vatandaşların mecbur kalmadıkça bu yol kesiminde seyahat etmemelerini, edeceklerin de kış lastiği, zincir, çekme halatı gibi ekipmanlar ile yolculuk etmelerini istedi. Bölgede yoğun kar yağışı şiddetli poyraz fırtınasıyla birlikte tipiye dönüştü. Kar yağışının pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Karda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı
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