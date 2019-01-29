Karda mahsur kalan at, 5 saatte kurtarıldı

KOZLUK (Batman), (DHA) - BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, karda mahsur kalan at, kurtarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alındı.
Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyü Göç mezrasında yaşayanlar, karda atın mahsur kaldığını görünce Batman İl Özel İdaresi'nden yardım talebinde bulundu. Göz mezrasına gelen İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, hayvanı kurmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarılan at, yem verildikten sonra köylülere teslim edildi.
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