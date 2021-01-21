HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

21.01.2021 00:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.Ormanlı köyü kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle bir çoban ve koyun sürüsü mahsur kaldı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyü kırsalında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve koyun sürüsü İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ormanlı köyü kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle bir çoban ve koyun sürüsü mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri karda mahsur kalan çoban ve sürüyü kurtararak köye güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağladı.
Çoban ve sürünün kurtarılmasında İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin yoğun bir çaba harcadığını belirten İl Özel İdaresi yetkilileri, gelen ihbarlara anında müdahale ettiklerini açıkladı. Yetkililer, “Karda mahsur kalan çoban ve yaklaşık bine yakın koyun sürüsü, yapılan çalışma neticesinde kurtarılarak güvenli bir şekilde köylerine ulaştırılmıştır. Karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Şirvan ilçesine bağlı 23 köy ve 3 mezranın yolu ulaşıma açılmıştır. Çalışmalarımız halen devam etmektedir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
'Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş''Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş'
67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Karaismailoğlu'dan, flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'dan, flaş Kanal İstanbul açıklaması

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Son dakika! MEB'den flaş yüz yüze eğitim kararı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'a geldi

Joe Biden Beyaz Saray'a geldi

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı: Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş

'Kardan adamdan dayak yiyen vatandaş'

Doğu Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

Doğu Roma dönemine ait sikkeleri satmaya çalışırken yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklama

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Son dakika! Dışişleri'nden 'İyon Denizi kararı' açıklaması

Son dakika! Dışişleri'nden 'İyon Denizi kararı' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.