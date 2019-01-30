Karda mahsur kalan hasta 6 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde hastalanan bir vatandaş 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesine uzaklığı 24 kilometre uzaklıktaki Karadoruk köyünde yaşayan 62 yaşındaki kalp hastası Garip Toğul aniden rahatsızlandı. Hastanın yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yoluna gitmekte güçlük çeken 112 Sağlık ekipleri İlçe Özel İdare karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köyde karla mücadele ekipleri kapanan yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan sağlık ekipleri hastaya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Daha sonra kalp hastası Garip Toğul, Gürün Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Hastanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

