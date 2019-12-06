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Karda mahsur kalan hasta kadın için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köyde akciğer hastası olan Kamber Sezer'in (65) yardımına sağlık ekipleri ve belediye ekipleri yetişti.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köyde akciğer hastası olan Kamber Sezer'in (65) yardımına sağlık ekipleri ve belediye ekipleri yetişti. Kar küreme araçları 1 metreyi bulan karı temizledikten sonra Sezer'in evine yetişen ekipler, kadını hastaneye yetiştirdi.

Malatya'da 2 gündür etkili olan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı bazı köy yollarını kapattı. 112 çağrı merkezine yardım isteyen Sezer ailesi kar yağışı nedeniyle yolun kapalı olduğunu, rahatsızlanan yakınlarını hastaneye getiremediklerini söyledi. Bunun üzerine Battalgazi Belediye ekiplerine haber veren sağlık çalışanları ve belediye ekipleri yaşlı kadını kurtarmak için yola çıktı. Yaklaşık kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolda Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, yol ve asfalt ekipleri 2 saat boyunca yolu açma çalışması yaptı. Yolun açılmasıyla birlikte Sezer'in evine ulaşan sağlık çalışanları ilk müdahaleyi evde yaptıktan sonra yaşlı kadını Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ekipler ambulansın daha hızlı gide bilmesi için yolda tuzlama çalışması da yaptı.

Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri 2 gündür etkili olan kar yağışından dolayı yüksek kesimlerde bulunan köy ve mahalle yollarını açmaya devam ettiği öğrenildi.

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