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Karda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gündür mahsur kalan iki kişiye 3 gün süren çalışma sonucu ulaşıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gündür mahsur kalan dayı ve yeğeni 3 gün süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çığşar Mahallesi kırsalındaki sulama göletinde bekçilik yapan dayı Mustafa Erkek ve yeğeni Cengiz Erkek yoğun kar yağışı nedeniyle mahallede mahsur kaldı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeden çıkamayan iki kişi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin iş makineleri ile 3 gün süren çalışmalar sonucu ulaştığı dayı ve yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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