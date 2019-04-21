Karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi, 7 saat sonra kurtarıldı

SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde minibüste karda mahsur kalan 13 kişi, 7 saat sonra kurtarıldı.

Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünden ilçe merkezine giden Ünal Tiryaki yönetimindeki 21 LB 038 plakalı yolcu minibüsü, saat 08.00 sıralarında kara saplandı. Sürücü Tiryaki, yetkilileri arayıp, araçta hasta ve çocukların da bulunduğu 12 yolcunun olduğunu söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaptıkları 7 saatlik çalışmanın ardından minibüsteki 13 kişiyi kurtararak, ilçe merkezine ulaştırıldı.

