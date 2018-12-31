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Karda mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 20:22 | Son Güncelleme

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan servis aracındaki 18 öğrenci, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak evlerine ulaştırıldı

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda servis aracında mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İl merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyüne bağlı Aşağıahlat mezrasından taşımalı eğitimle Konukbekler İlköğretim Okulu'na giden öğrencileri taşıyan servis aracı, okul dönüşü mezraya 6 kilometre kala kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Servis şoförü İbrahim İlbaş, yolun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerine haber verdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, 5 saatlik çalışma sonucu yolu açarak araçtaki 18 öğrenciyi mezraya ulaştırdı.

Servis şoförü İlbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah servis aracına zincir takarak çocukları okula götürdüğünü, dönüşte kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapandığını belirterek "Karla mücadele ekipleri geldi, yolumuzu açtı, mezraya ulaştık." dedi.

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