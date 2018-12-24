HABER

Karda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

Muş'ta minibüsle görevli oldukları köylere giderken minibüsle kardan kapanan yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile sürücü kurtarıldı

Muş'ta görev yaptıkları köylere giderken minibüsle kardan kapanan yolda mahsur kalan 5 öğretmen ile sürücü 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Hafta sonu tatilini kent merkezinde geçiren 5 öğretmeni görevli oldukları Alagün ve Üçsırt köylerine taşıyan Turan Yumlu'nun kullandığı minibüs, tipinin etkili olduğu Elçiler köyü yakınlarında kara saplandı.

Durumun haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla öğretmenlerin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Minibüsü saplandığı yerden kurtaran ekipler, öğretmenleri de görev yaptıkları köylere ulaştırdı.

Öğretmenlerden Figen Kubat, okula gitmek üzere yola çıktıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Hafta sonu tatili olduğu için il merkezine gelmiştik. Aracımız Çatak rampasında kara saplandı. Bütün uğraşlarımıza rağmen aracı saplandığı yerden kurtaramadık. Haber verdiğimiz ekipler kısa sürede gelip bizi kurtardı." diye konuştu.

Minibüs şoförü Turan Yumlu da aracı saplandığı yerden çıkaramayınca karla mücadele ekiplerinden yardım istediklerini söyledi. Ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaştığını kaydeden Yumlu, öğretmenlerin sağlıklı şekilde köylere ulaştığını ifade etti.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın ise "Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar ve fırtına nedeniyle Çatak bölgesinde köye giden öğretmenlerin mahsur kaldığı haberini aldık. Yolu ulaşıma açtıktan sonra öğretmenleri araçlarımızla köylerine ulaştırdık." diye konuştu.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
havadan fotoğraflar ///Gökyüzünü gören telefonuna sarıldıhavadan fotoğraflar ///Gökyüzünü gören telefonuna sarıldı
Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyorSöylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar kurtama çalışması mahsur kalma muş öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

Çok önemli açıklama: Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi

İstanbul'da şehit düşen trafik polisi Servet Arslan'ın acı haberi baba ocağına ulaştı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.