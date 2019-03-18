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Karda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karda mahsur kalan otomobildeki hasta, sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansla kurtarılarak, hastaneye yetiştirildi.

Karda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldı

Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karda mahsur kalan otomobildeki hasta, sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansla kurtarılarak, hastaneye yetiştirildi.
İlçeye bağlı Arıkonak Köyü'nde yaşayan Nurcan G.(30) karın ağrısı şikayeti üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak Nurcan G.'nin bulunduğu otomobil, kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine otomobildekiler, sağlık görevlileri ve jandarmadan yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansla kurtarılan Nurcan G., Sincik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ve İl Özel İdare ekipleri de hasta yakınlarını, ilçeye götürdü.

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Karda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldıKarda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldıKarda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldıKarda mahsur kalan otomobildeki hasta, paletli ambulansla kurtarıldı

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