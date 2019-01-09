HABER

Karda mahsur kalan pazarcıları ekipler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 00:18 | Son Güncelleme

Karda mahsur kalan pazarcıları ekipler kurtardı

Düzce'de, yoğun kar yağışı nedeniyle Yığılca-Alaplı yolunda mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yığılca ilçesinden Zonguldak'ın Alaplı ilçesine araçlarıyla gitmek isteyen Gökhan Deniz, Kazım Erdoğan, İsmail ve Serkan Korkmaz ile Abdullah Danışmaz yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşması sonrası AFAD ve Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine hareket etti.

Arazi araçları, iş makinesi ve AFAD'ın özel 8x8 kar aracı ile yaklaşık 5 saat çalışma yapan ekipler, Yığılca-Alaplı bağlantı yolunun 9. kilometresindeki 5 kişiye ulaştı.

Mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin geldiğini görünce jandarma personeline sarılarak, "Allah devletimize, milletimize, jandarma ekiplerimize zeval vermesin." şeklinde sevinçlerini dile getirdi.

Mahsur kalan vatandaşlardan Serkan Korkmaz, AA muhabirine, zorlu bir gece yaşadıklarını söyledi. Yığılca pazarında işlerini bitirdikten sonra yola çıktıklarını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Yığılca pazarından çıktık. Alaplı-Yığılca arasında bulunan orman yoluna gittik. Bir kamyon, bir de taksi. Aracımız orman yolunda tıkandı. Kar bayağı bir fazlaydı. Kamyonda zincirler olduğu için dağa doğru çıktı. Dağdan sonra haber alamadık. Biz de 4 saat mahsur kaldık. Telefon çekmediği için 112'yi aradık."

İsmail Korkmaz ise kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "İlçede yoğun kar yoktu, yola çıktık. Orman bölgesinde beklentimizden fazla çıktı. Çıkacağımızı düşündük ama patinaj yapınca kaldık. Jandarma, belediye ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı bu gece burada kalmıştık." dedi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Yıldırım: Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attıYıldırım: Ak Parti iktidarı imam hatiplerin ayaklarına bağlanan prangaları söküp attı
Şavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandıŞavşat-Ardahan yolu kar ve tipiden kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaplı bağlantı yolu Düzce Jandarma ve Afad ekipler Yığılca Yığılca mahsur kalan vatandaşlar

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

AK Parti manifesto için tarih verdi

AK Parti manifesto için tarih verdi

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan Suriyeliler için çok konuşulacak sözler

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seçim günü tüm bunlar yasak! Detaylar Resmi Gazete'de açıklandı!

Seçim günü tüm bunlar yasak! Detaylar Resmi Gazete'de açıklandı!

Görenler gözlerine inanamadı! Çiğ köfte paketlerinden öyle şeyler çıktı ki!

Çiğ köfte paketlerinden öyle şeyler çıktı ki!

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

CHP'li Altay: Allah Tayyip Erdoğan'a kolaylık versin

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisinde yangın! Çok sayıda römorkör sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda büyük panik!

Rutkay Aziz’den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Mozart' yanıtı

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Kritik görüşme! 'Bir an önce...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.