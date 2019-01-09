Karda mahsur kalan pazarcıları ekipler kurtardı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşması sonrası AFAD ve Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine hareket etti.

"Yığılca pazarından çıktık. Alaplı-Yığılca arasında bulunan orman yoluna gittik. Bir kamyon, bir de taksi. Aracımız orman yolunda tıkandı. Kar bayağı bir fazlaydı. Kamyonda zincirler olduğu için dağa doğru çıktı. Dağdan sonra haber alamadık. Biz de 4 saat mahsur kaldık. Telefon çekmediği için 112'yi aradık."

İsmail Korkmaz ise kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "İlçede yoğun kar yoktu, yola çıktık. Orman bölgesinde beklentimizden fazla çıktı. Çıkacağımızı düşündük ama patinaj yapınca kaldık. Jandarma, belediye ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı bu gece burada kalmıştık." dedi.

