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Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına köy muhtar yetişti

16.02.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına köy muhtar yetişti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda kalırken, mahsur kalan sürücülere Karaçay Köyü muhtarı traktörüyle yardım etti.Çorum’un Sungurlu ilçesi ile Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasında yoğun kar ve tipi yüzünden araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda kalırken, mahsur kalan sürücülere Karaçay Köyü muhtarı traktörüyle yardım etti.
Çorum’un Sungurlu ilçesi ile Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi arasında yoğun kar ve tipi yüzünden araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar lastikleri ve zincirleri olmayan birçok araç akşam saatlerinde Karaçay Köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazılarına Karaçay Köyü Muhtarı Murat Bavagir traktörüyle yardım ederek kurtardı. Traktör yardımıyla tır, kamyon ve otomobiller mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgelere çekildi.
Yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşan Muhtar Murat Bavagir, "Akşam saatlerinde yolda kalan araçlar bizlere ulaştı. Biz de köylülerimizle birlikte traktörler yardımıyla yolda kalan kamyon, tır ve otomobilleri mahsur kaldığı yerden kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdık” dedi.

Karda mahsur kalan sürücülerin imdadına köy muhtar yetişti

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