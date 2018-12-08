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Karda mahsur kalan TEDAŞ ekibini AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 10:31 | Son Güncelleme

Burdur'da, dağlık alanda karda mahsur kalan TEDAŞ ekibi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtardı.

Mesut MADAN- BURDUR,(DHA) - Burdur'da, dağlık alanda karda mahsur kalan TEDAŞ ekibi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtardı. Antalya'dan Burdur'un Kemer ilçesindeki yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için gelen TEDAŞ ekibi, kar engeline takıldı. Araçlarıyla kara ve çamura saplanan TEDAŞ ekibi, mahsur kaldı. Kendi çabalarıyla kurtulamayan ekip, saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Paletli araçlarla bölgeye giden Burdur AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda TEDAŞ ekibine ait 2 aracı saplandığı yerden çıkardı. 8 kişilik TEDAŞ ekibi önce Burdur'a getirildi. Sağlık durumları iyi olan ekip daha sonra Antalya'ya döndü.

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