Karda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Diyarbakır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan çok sayıda vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) alınan bilgiye göre, Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl ve Diyarbakır'a ulaşımı sağlayan kara yolları kapandı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla ulaşıma kapanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, Kızılay, Karayolları, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, jandarma ve emniyet ekipleri seferber oldu.

- Yolda kalan vatandaşlar dinlenme tesislerinde misafir edildi

Arazi araçları, iş makinesi ve AFAD'ın özel kar araçlarıyla yolda mahsur kalanlara ulaşan ekipler, Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca mevkisinde kayarak yoldan çıkan 17 araçta mahsur kalan 79 kişi ile 1 cenaze aracı ve konvoyundaki vatandaşları kurtararak misafir edilmek üzere en yakın dinlenme tesislerine götürdü.

Yolun kapalı olması nedeniyle Karakoçan ilçe çıkışında bekletilen araçlardaki 350 kişi ise çorba, çay, battaniye ve kumanya dağıtımı yapılarak bölgedeki tesislerde misafir edildi.