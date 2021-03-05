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Karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

05.03.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde karda mahsur kalan yolcu minibüsü İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde karda mahsur kalan yolcu minibüsü İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yolcular güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı.
Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yolu ulaşıma kapattı. Siirt kent merkezinden dönen yolcu minibüsü karlı yolda mahsur kaldı. Sürücü, İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. İhbarı alan ekipler karda mahsur kalan yolcu minibüsünün kurtarılması için çalışma başlattı. Bölgeye giden karla mücadele ekipleri, minibüse halat bağlayarak iş makinası yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Ekipler yolcu minibüsünün güvenli bir şekilde köylerine ulaşmasını sağladı.
Yolcular, kendilerine yardım eden İl Özel İdare ekiplerine teşekkür etti.

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