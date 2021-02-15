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  4. Karda tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Karda tır şarampole devrildi: 1 yaralı

15.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde kar kazaya sebebiyet verdi.

Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde kar kazaya sebebiyet verdi. Karlı zeminde kontrolden çıkan tır yan yattı. Can pazarı yaşanan kazada sıkışan sürücü tırın camı kırılarak kurtarıldı.
Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden Bursa’ya doğru seyir halinde olan Selahattin Z. idaresindeki LGH 16 plakalı tır, karlı zeminde kontrolden çıktı. Tır yolun sağındaki bariyerlere çarparak şarampole yan yattı. Sıkışan sürücünün yardımına kazayı görenler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri aracın ön camını kırarak sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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