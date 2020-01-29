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Karda ve buzda yürümenin püf noktaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Köse, karda ve buzda yürümenin püf noktalarını açıkladı. Köse, "Olası bir düşme durumunda meydana gelebilecek zararı aza indirebilmek için bacakların omuz hizası şeklinde açık olmalı, uzun adım atılmamalı ve eller açık bir şekilde yürünmelidir" dedi. Yaşantısının 60 yılını buz üzerinde geçiren buz pateni öğretmeni Eren İltir ise "Baston yutmuş gibi buzlu zemine sert basılmamalı. Buzu, kedi okşar gibi okşayacak. Kedi sessizliğinde ayağını atıp kaldıracaksın" diye konuştu.
Kışın ve soğuğun başkenti Erzurum'da vatandaşlar, karlı ve buzlu zeminde yürürken zaman zaman düşme tehlikesi nedeniyle zor anlar yaşıyor. Düşüp yaralanmamak için uzmanlar karlı ve özellikle buzlu zeminde nasıl yürünmesi gerektiğinin püf noktalarını açıkladı. En önemli unsurlardan birinin ayakkabı seçimi olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Köse, "Karlı ve buzlu havalarda yürürken dikkat edilmesi gereken öncelikli nokta ayakkabı seçimidir. Buzlu zeminlerde kaymaya engel olabilecek özellikle kösele tarzı olmayan lastik ve kaucuktan imal edilmiş geniş ve tırtıklı yüzeylere sahip olan ayakkabılar seçilmeli. İkinci dikkat edilecek nokta dar ve harekete imkan verebilecek elbiselerin giyilmeli. Olası bir düşme durumunda meydana gelebilecek zararı aza indirebilmek için bacakların omuz hizası şeklinde açık olmalı, eller açık bir şekilde yürünmelidir. Yürürken kolların sağa sola hareket ederek denge merkezini artırmak için dizlerin de özellikle 30 derecelik açıya yakın bir şekilde kıvrılarak yürünmesi daha iyi olur" dedi.
'KALÇA, EL VE AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI FAZLA'
Kış aylarında güneşli havanın fazla olduğunu bunun sonucunda da gizli buzlanmaların sıkça görüldüğüne dikkat çeken Köse, düşmeden kaynaklı kalça kırıkları, ayak ve el bileği kırık vakalarına sıkça rastladıklarını uyardı. El üzerine düşüldüğü için ilk savunma mekanizmasının el bileği olduğunu belirten Köse, el bileği kırıklarınının daha sık yaşandığını kaydetti. Köse, "Merdiven çıkarken merdivenin uç kısmına basmamak merdivenin arka kısmına basarak tam bir adımı tamamlamadan ve korkuluklardan destek almadan iniş ve çıkışı yapmamak gerekiyor. Her iki ayağı tek bir basamakta birleştirdikten sonra yolumuza bu şekilde devam etmeyi öneriyoruz kaza riskini azaltmak için."
'BUZU KEDİ OKŞAR GİBİ OKŞAYACAKSIN'
Buz pateni öğretmeni Eren İltir ise buzda yürümenin çok kolay olduğunu söyledi. Buzda nasıl düşülmesi gerektiğini de öğreten İltir, şunları söyledi:
"Buzda yürümek çok kolay ama bilmek lazım. Önce içimizdeki korkuyu ve tereddütü atmamız lazım. Korkarsak yürüyemeyiz. Kendimizi rahat bırakacağız. Ayaklarımız dizlerden makas olacak, kontrollü yürüyeceğiz. Baston yutmuş gibi buzlu zemine sert basılmamalı. Zemine gayet yumuşak basacağız. Yüzme nasıl sertlik sevmezse, ne kadar çok kendini kasarsan, ne kadar sert davranırsan suya, suda sana o kadar fazla miktarda sert davranır. Buzda da öyle. Buza sert davrandın mı, çok sert yere bastın mı seni kaydırır. Buzu, kedi okşar gibi okşayacak. Kedi sessizliğinde ayağını atıp kaldıracaksın. Her zaman düşerken kalın etler üzerine düşeceğiz. Kalın etler üzerine düştüğünde incinme olayı olmuyor. Sırtının üzerine düşecek kafayı koruyacaksın."
AYAKKABISININ ALTINI VİDALADI
Merkez Palandöken İlçesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ömer Lütfi Ay, buz ve karlı yollarda kaymamak için ayakkabısının altına vida çaktığını söyledi. Elleri cepte yürümediğini anlatan Ömer Lütfi Ay, ayakkabısının altına çaktığı vidalar sebebiyle buz ve karlı yollarda kaymadığını vurguladı.

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