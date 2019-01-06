Karda yürüyüş sırasında ayağı kırılan dağcı, traktörle ambulansa taşındı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesindeki dağlık alanda, yürüyüş yapan İstanbul'dan gelen 19 kişilik dağcılık grubundaki Cavidan Alşak (51) düşerek ayağını kırdı. Yarım metreyi aşan karda mahsur kalan grubu, ekipler 4,5 saat süren operasyonla kurtarırken, ayağı kırılan Alşak, traktörün römorkunda ambulansa taşındı.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'ndeki dağlık bölgede meydana geldi. İstanbul'dan yürüyüş için bölgeye gelen çoğunluğu kadınlardan oluşan 19 kişilik dağcı grubu, yürüyüş yapmak için Mahmudiye bölgesindeki dağlık alana gitti. Yürüyüş sırasında Cavidan Alşak dengesini kaybederek düşünce ayağı kırıldı. Mahmudiye'nin dağlık bölgesinde yarım metreyi aşan karlı bölgede geri dönemeyen dağcılar, mahsur kalınca durumu 112 Sağlık ekipleri ve Jandarmaya bildirdi. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Asil Çelik Arama Kurtarma, AKUT, NAK ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARMAYA TRAKTÖRLE GİDİLDİ

Ekipler, dağcı grubuyla iletişim kurarak Mahmudiye'nin üst bölgelerindeki barakaya sığındıkları bilgisini aldı. Köylülerin traktörlerini alan AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri, olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, ayağı kırılan Alşak'a ilk müdahaleyi barakada yaptı. Ardından Alşak, traktörün römorkunda ambulansların beklediği mahalle içine kadar taşındı. Yaralı kadın, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

18 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu dağlık bölgede yaklaşık 4,5 saat kalan dağcı grup Mahmudiye'de bekletilen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinden sonra köy kahvesinde toplandı. Jandarma ekipleri gruptakilerin ifadesine başvurdu.