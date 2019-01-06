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Karda yürüyüş sırasında ayağı kırılan kadın dağcı, operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:41 | Son Güncelleme

BURSA?nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde dağlık alanda, yarım metreyi aşan karda İstanbullu 19 kişilik dağcı grubuyla yürüyüş yaparken  ayağı kırılan Cavidan Alşak (51), yaklaşık 4,5 saat süren  operasyonla kurtarıldı.

BURSA?nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde dağlık alanda, yarım metreyi aşan karda İstanbullu 19 kişilik dağcı grubuyla yürüyüş yaparken ayağı kırılan Cavidan Alşak (51), yaklaşık 4,5 saat süren operasyonla kurtarıldı. AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Asil Çelik Arama Kurtarma, AKUT, NAK ve Jandarma ekipleri dağlık alanda mahsur kalan 19 dağcı ve ayağı kırılan Alşak?ı, traktörlerle bulunduğu yerden alarak hastaneye kaldırdı.
Olay, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi dağlık bölgede meydana geldi. İstanbul'dan yürüyüş için bölgeye gelen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 19 kişilik dağcı grubu, yürüyüş yapmak için Mahmudiye bölgesindeki dağlık alana doğru hareket etti. Yürüyüş esnasında Cavidan Alşak'ın ayağı kırılınca, grup mahsur kaldı. Mahmudiye'nin dağlık bölgesinde yarım metreyi aşan karlı bölgede mahsur kalan dağcılar, durumu 112 Sağlık ekipleri ve Jandarmaya bildirdi. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Asil Çelik Arama Kurtarma, AKUT, NAK ve Jandarma ekipleri sevkedildi.
KURTARMAYA TRAKTÖRLE GİDİLDİ
Ekipler dağcı grup ile yaptıkları telefon irtibatı sonrasında 19 kişilik grubun Mahmudiye'nin üst bölgelerinde bir barakaya sığındıkları haberini aldı. Daha sonra olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri köylülerin traktörleri ile ulaştı. Ayağı kırılan Caviden Alşak'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi barakada yaptı. Alşak traktörün römorkunda ambulansların beklediği mahalle içine kadar taşındı. Burada ambulansa konan yaralı kadın, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
18 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu dağlık bölgede yaklaşık 4,5 saat kalan dağcı grup Mahmudiye'de bekletilen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinden sonra köy kahvesinde toplandı. Jandarma ekipleri gruptakilerin ifadesine başvurdu.

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