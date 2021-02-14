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  4. Karda yüzmeye çalıştılar! Sosyal medyada izlenme rekoru kırdılar

Karda yüzmeye çalıştılar! Sosyal medyada izlenme rekoru kırdılar

14.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karla kaplanan sokakların keyfini çıkaran vatandaşlar, mutluluklarını ilginç şekilde gösterdi. Denize atlar gibi kar birikintisine atlayan gençlerin görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde vatandaşlar, kar yağmasına sevinçlerini farklı yöntemlerle gösteriyor. Orhangazi'de bir araya gelen gençlerin çıplak vücutlarıyla karda yuvarlanmasının ardından bazı vatandaşlar, denize girer gibi kar birikintilerinin içine atladı.

EL ELE TUTUŞUP ATLADILAR

Kimi tek başına dalış gerçekleştirirken, kimi ise arkadaşı ile yarış yaptı. Renkli görüntülere sahne olan anların sonunda ise arkadaşlar el ele tutuşup karın içerisine sırtüstü yattı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler herkes tarafından beğeni ve kahkahalarla izlendi.

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İHA

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