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  4. Karda yüzüyorlar! İşte sosyal medyanın yeni trendi

Karda yüzüyorlar! İşte sosyal medyanın yeni trendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

Van'da kar kalınlığının 1 metreyi bulması üzerine sokaklardaki kar birikintilerinde ilginç deneme gerçekleştiren vatandaşlar, görenleri şaşırttı.

Günlerdir etkili olan kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplanan Van'da sosyal medya kullanıcıları karda yüzmeyi deneyince ortaya benzersiz görüntüler çıktı. İşte sosyal medyada ilgi gören o deneme...

Kentte günlerce süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu.
Bazı kişiler, karda eğlenirken, bu anların video ve fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan paylaştı.
Kendisini karların ortasına atan kişi de kulaç atmaya başlayınca arkadaşı, cep telefonu kamarasıyla görüntü çekti.
Karlar arasında bir süre yüzer gibi yapıp, kulaç atan kişinin görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.
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Anahtar Kelimeler:
kar Kulaç yüzme

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