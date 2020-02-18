Karda yüzüyorlar! İşte sosyal medyanın yeni trendi

Günlerdir etkili olan kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplanan Van'da sosyal medya kullanıcıları karda yüzmeyi deneyince ortaya benzersiz görüntüler çıktı. İşte sosyal medyada ilgi gören o deneme...

Bazı kişiler, karda eğlenirken, bu anların video ve fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan paylaştı.